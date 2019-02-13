Буффон – третий голкипер в истории по количеству "сухих" матчей в Лиге чемпионов

Опытный голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон оставил свои ворота в неприкосновенности в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (2:0).

Поединок против "красных дьяволов" стал 50-м "на ноль" для Джанлуиджи в Лиге чемпионов, а это значит, что он вошел в тройку лучших голкиперов в истории самого престижного клубного турнира Старого света по количеству "сухих" матчей, сообщает официальный Twitter УЕФА.

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По этому показателю его опережают Эдвин ван дер Сар (51 поединок) и Икер Касильяс (57 поединков). Всего в Лиге чемпионов Буффон сыграл 121 матч.

К слову, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 41-летний кипер сыграл 4 матча и пропустил 3 гола. Ответная встреча между ПСЖ и МЮ состоится 6 марта в Париже.

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