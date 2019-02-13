Буффон – третій голкіпер в історії за кількістю "сухих" матчів в Лізі чемпіонів

Досвідчений голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон залишив свої ворота недоторканими у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед (2:0).

Поєдинок проти "червоних дияволів" став 50-м "на нуль" для Джанлуїджі у Лізі чемпіонів, а це означає, що він увійшов до трійки найкращих голкіперів в історії найпрестижнішого клубного турніру Старого світу за кількістю "сухих" матчів, повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

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За цим показником його випереджають Едвін ван дер Сар (51 поєдинок) та Ікер Касільяс (57 поєдинків). Усього в Лізі чемпіонів Буффон зіграв 121 матч.

До слова, у поточному розіграші Ліги чемпіонів 41-річний кіпер зіграв 4 матчі та пропустив 3 голи. Матч-відповідь між ПСЖ та МЮ відбудеться 6 березня у Парижі.

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