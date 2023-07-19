"Вийшла важка гра. Суперник діяв досить жорстко, ми десь також зустрічали опонентів, а суддя багато подібних моментів не свистів, тому і футбол вийшов таким жорстким.

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А загалом гра склалася добре. Вона для нас була останньою перед важливим першим офіційним матчем. Будемо старатися. Сподіваюсь, що ми підготувалися добре.

Поки що ще детально Панатінаїкос не вивчали, хоча і переглядали, звичайно, їх товариські матчі. Звісно, що це сильна команда, яка у це міжсезоння нормально підсилилася. Нам буде важко, але можна грати", – цитує Рубчинського офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, поєдинок з Кривбасом став завершальним на зборах для команди Олександра Кучера. Попереду – дуель з Панатінаїкосом в рамках кваліфікації до групового раунду Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться вже у вівторок, 25 липня.

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