Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился ожиданиями в преддверии матча с мадридским Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Команда играла хорошо даже в тех матчах, когда мы не побеждали. Конечно, когда не достигаешь нужного результата, это напрягает. Когда побеждаешь, чувствуешь себя увереннее.

Атлетико – Манчестер Юнайтед: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Если будем с первой до последней минуты придерживаться своего плана, то сможем одержать победу", – приводит слова Фернандеша пресс-служба УЕФА.

К слову, первая встреча между Атлетико и Манчестер Юнайтедом в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Мадриде сегодня, 23 февраля. Ответный матч запланирован на 15 марта.

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