"Команда грала добре навіть у тих матчах, коли ми не перемагали. Звичайно, коли не досягаєш потрібного результату, це напружує. Коли перемагаєш, почуваєшся впевненіше.

Атлетіко – Манчестер Юнайтед: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Якщо будемо з першої до останньої хвилини дотримуватися свого плану, то зможемо здобути перемогу", – наводить слова Фернандеша прес-служба УЄФА.

До слова, перша зустріч між Атлетіко та Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в Мадриді сьогодні, 23 лютого. Матч-відповідь запланований на 15 березня.

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