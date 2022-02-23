Бруну Фернандеш запевнив, що Манчестер Юнайтед має план перемоги над Атлетіко
Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поділився очікуваннями напередодні матчу з мадридським Атлетіко у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
"Команда грала добре навіть у тих матчах, коли ми не перемагали. Звичайно, коли не досягаєш потрібного результату, це напружує. Коли перемагаєш, почуваєшся впевненіше.
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Якщо будемо з першої до останньої хвилини дотримуватися свого плану, то зможемо здобути перемогу", – наводить слова Фернандеша прес-служба УЄФА.
До слова, перша зустріч між Атлетіко та Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться в Мадриді сьогодні, 23 лютого. Матч-відповідь запланований на 15 березня.
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