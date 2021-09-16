Главный тренер ПСЖ Почеттино прокомментировал осечку своей команды в поединке с Брюгге (1:1).

"Никто в команде не может быть доволен своим выступлением или результатом. Мы приехали сюда, чтобы взять очки. Максимум очков. Снимаю шляпу перед Брюгге. Сегодня они хотели этого больше, чем мы, и заслужили зачетный балл.

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Нам нужно время, чтобы поработать и наладить взаимопонимание между Месси, Неймаром и Мбаппе. Это было очевидно, и мы говорили об этом раньше. Нам по-прежнему нужно построить команду.

Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать. Постепенно все будет налаживаться", – цитирует Почетттино сайт УЕФА.

Напомним, кроме бельгийской команды, ПСЖ на групповом этапе ЛЧ будет противостоять Манчестер Сити и РБ Лейпциг.

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