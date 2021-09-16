На 15-ой минуте ПСЖ вышел вперед. Мбаппе пронесся по левому флангу и прострелил в штрафную, где уже ждал Эррера. Довольно быстро Брюгге ответил голом в похожем стиле. Соболь получил кучу места на своем фланге и выкатил мяч Ванакену – рикошет от Кимпембе шансов Навасу не оставил.

ПСЖ и Атлетико стартовали с ничьих – ассист Соболя и травма Мбаппе испортили праздник Месси и Неймара

Суперзвездный ПСЖ так и не смог второй раз поразить ворота бельгийцев. Мбаппе сломался еще в начале второго тайма, а Неймар с Месси были бледной тенью самих себя – трио мечты начинает только с ничьей.