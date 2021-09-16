Ассист Соболя и "серая" премьера трио Месси-Неймар-Мбаппе в видеообзоре матча Брюгге – ПСЖ – 1:1
08:00 - Читати українською
Брюгге сенсационно остановил ПСЖ в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Андер Эррера 16’
16’ Андер Эррера
На 15-ой минуте ПСЖ вышел вперед. Мбаппе пронесся по левому флангу и прострелил в штрафную, где уже ждал Эррера. Довольно быстро Брюгге ответил голом в похожем стиле. Соболь получил кучу места на своем фланге и выкатил мяч Ванакену – рикошет от Кимпембе шансов Навасу не оставил.
ПСЖ и Атлетико стартовали с ничьих – ассист Соболя и травма Мбаппе испортили праздник Месси и Неймара
Суперзвездный ПСЖ так и не смог второй раз поразить ворота бельгийцев. Мбаппе сломался еще в начале второго тайма, а Неймар с Месси были бледной тенью самих себя – трио мечты начинает только с ничьей.
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