"Ніхто в команді не може бути задоволений своїм виступом або результатом. Ми приїхали сюди, щоб взяти очки. Максимум очок. Знімаю капелюха перед Брюгге. Сьогодні вони хотіли цього більше, ніж ми, і заслужили на заліковий бал.

Асист Соболя і "сіра" прем'єра тріо Мессі-Неймар-Мбаппе у відеоогляді матчу Брюгге – ПСЖ – 1:1

Нам потрібен час, щоб попрацювати і налагодити взаєморозуміння між Мессі, Неймаром і Мбаппе. Це було очевидно, і ми говорили про це раніше. Нам як і раніше потрібно побудувати команду.

Ми повинні зберігати спокій і продовжувати працювати. Поступово все буде налагоджуватися", – цитує Почетттіно сайт УЄФА.

Нагадаємо, окрім бельгійської команди, ПСЖ на груповому етапі ЛЧ протистоятиме Манчестер Сіті та РБ Лейпциг.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021