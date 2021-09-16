Брюгге – ПСЖ: Почеттіно має претензії до Мессі, Неймара та Мбаппе за гру у Лізі чемпіонів
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно прокоментував осічку своєї команди у поєдинку з Брюгге (1:1).
"Ніхто в команді не може бути задоволений своїм виступом або результатом. Ми приїхали сюди, щоб взяти очки. Максимум очок. Знімаю капелюха перед Брюгге. Сьогодні вони хотіли цього більше, ніж ми, і заслужили на заліковий бал.
Асист Соболя і "сіра" прем'єра тріо Мессі-Неймар-Мбаппе у відеоогляді матчу Брюгге – ПСЖ – 1:1
Нам потрібен час, щоб попрацювати і налагодити взаєморозуміння між Мессі, Неймаром і Мбаппе. Це було очевидно, і ми говорили про це раніше. Нам як і раніше потрібно побудувати команду.
Ми повинні зберігати спокій і продовжувати працювати. Поступово все буде налагоджуватися", – цитує Почетттіно сайт УЄФА.
Нагадаємо, окрім бельгійської команди, ПСЖ на груповому етапі ЛЧ протистоятиме Манчестер Сіті та РБ Лейпциг.
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