Брюгге – Динамо: Ступар оценил правомерность назначения пенальти в ворота киевлян

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мыслями относительно матча квалификации Лиги чемпионов Брюгге – Динамо (1:0).

"Было отчетливо видно, что игрок Брюгге пробросил себе мяч, а Караваев поставил ему барьер. Конечно, динамовец хотел выполнить подкат, пытаясь сделать все как можно лучше, но ему это не удалось. Судья эпизод с падением видел хорошо, поэтому и указал на 11-метровую отметку.

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Что должен был сделать арбитр по мнению Караваева? Назначить свободный удар в сторону ворот Брюгге и показать желтую карточку бельгийцу?

Александр не собирался сыграть в игрока. В этом случае арбитр поступил, я бы сказал, неформально – он не показал Караваеву желтую карточку. Ведь динамовец не сделал умышленного нарушения правил игры, как бывает, когда атакующий игрок прорывается к воротам, а его придерживают руками, делают подножку. В таком случае нужно давать предупреждение. Что касается Караваева, то очевидно, что он хотел сыграть в мяч, но в силу разных обстоятельств ему не удалось этого сделать", – цитирует Ступара footboom.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 13 августа, начало в 20:30.

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