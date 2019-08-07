toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Брюгге – Динамо: Ступар оценил правомерность назначения пенальти в ворота киевлян

17:07 124 Читати українською
Брюгге – Динамо: Ступар оценил правомерность назначения пенальти в ворота киевлян
Караваев стал виновником эпизода с пенальти / Фото ФК Динамо

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мыслями относительно матча квалификации Лиги чемпионов Брюгге – Динамо (1:0).

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Было отчетливо видно, что игрок Брюгге пробросил себе мяч, а Караваев поставил ему барьер. Конечно, динамовец хотел выполнить подкат, пытаясь сделать все как можно лучше, но ему это не удалось. Судья эпизод с падением видел хорошо, поэтому и указал на 11-метровую отметку.

Брюгге – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор матча

Что должен был сделать арбитр по мнению Караваева? Назначить свободный удар в сторону ворот Брюгге и показать желтую карточку бельгийцу?

Александр не собирался сыграть в игрока. В этом случае арбитр поступил, я бы сказал, неформально – он не показал Караваеву желтую карточку. Ведь динамовец не сделал умышленного нарушения правил игры, как бывает, когда атакующий игрок прорывается к воротам, а его придерживают руками, делают подножку. В таком случае нужно давать предупреждение. Что касается Караваева, то очевидно, что он хотел сыграть в мяч, но в силу разных обстоятельств ему не удалось этого сделать", – цитирует Ступара footboom.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 13 августа, начало в 20:30.

"Я так розумію, що 14 серпня Динамо залишиться без тренера": реакція соцмереж на провал Хацкевича та Ко у Брюгге

blog_ava
"Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити Динамо
12:00
639
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Брюгге - Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Лига чемпионов Мирослав Ступар Мирослав Ступар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
6
мин
Краснодар
20:00
Порту
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук