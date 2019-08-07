Брюгге – Динамо: Ступар оцінив правомірність призначення пенальті у ворота киян

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар поділився думками щодо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Брюгге – Динамо (1:0).

"Було чітко видно, що гравець Брюгге прокинув собі м'яч, а Караваєв поставив йому бар'єр. Звісно, динамівець хотів виконати підкат, намагаючись зробити все якнайкраще, але йому це не вдалося. Суддя епізод з падінням бачив добре, тому й вказав на 11-метрову позначку.

Брюгге – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Що повинен був зробити арбітр на думку Караваєва? Призначити вільний удар у бік воріт Брюгге і показати жовту картку бельгійцю?

Олександр не мав наміру зіграти в гравця. В цьому випадку арбітр вчинив, я би сказав, неформально – він не показав Караваєву жовту картку. Адже динамівець не здійснив навмисного порушення правил гри, як буває, коли атакувальний гравець проривається до воріт, а його тримують руками, чи роблять підніжку. В такому випадку потрібно давати попередження. Що стосується Караваєва, то очевидно, що він хотів зіграти у м'яч, але в силу різних обставин йому не вдалося цього зробити", – цитує Ступара footboom.

Нагадаємо, матч відповідь між цими суперниками відбудеться 13 серпня, початок о 20:30.

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