Брюгге – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від матчу 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге.

"Ми стежимо за Брюгге з моменту жеребкування. Знаємо, що команда нещодавно продала двох лідерів команди, проте придбала досить досвідченого воротаря, який раніше виступав в АПЛ. Але хто буде завтра грати – це буде залежати від головного тренера.

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Циганков – визначальний футболіст в нашій команді. Так, можливо, на даний момент він не готовий зіграти всі 90 хвилин, але рішення про його участь ми приймемо вже завтра після медичного контролю.

Жерсон зараз в хорошому стані, в тонусі, адже чемпіонат Японії на ходу. Він готується до гри, а як його використовувати, буде залежати від того, як буде складатися гра.

Думаю, що прогрес бельгійського чемпіонату пов'язаний з приїздом хороших українських футболістів", – цитує Хацкевича dynamo.kiev.ua.

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