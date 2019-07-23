Брюгге – Динамо: известны дата и время начала первого матча квалификации Лиги чемпионов

Определилась точная дата матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Брюгге и киевским Динамо.

Первый поединок этого противостояния состоится 6 августа. Начало встречи – в 21:30 по киевскому времени, информирует официальный сайт УЕФА.

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Свой первый матч в нынешней квалификации Лиги чемпионов Динамо проведет в Бельгии на стадионе имени Яна Брейделя, трибуны которого вмещают около 30 тысяч болельщиков.

К слову, Брюгге планирует сделать бесплатным вход на эту игру для обладателей сезонных абонементов, которых уже насчитывается около 24 тысяч.

Ответный матч между этими же соперниками запланирован на 13 августа и состоится в Киеве на НСК Олимпийский.

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