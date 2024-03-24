Форвард Дженоа и сборной Исландии Альберт Гудмундссон готовится к переходу в топ-клуб после завершения сезона.

Гудмундссон дал зеленый свет для трансфера в Интер, сообщает Gazzetta dello Sport. На форварда также претендуют Тоттенхэм и Ювентус, но Альберт хочет продолжить карьеру в составе финалистов ЛЧ-2022/23. Дженоа оценивает Гудмундссона в 30 миллионов евро.

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Интер также мечтает о подписании исландца, который в этом сезоне забил 12 голов за Дженоа. Однако финансовые проблемы заставляют искать хитрые схемы. Миланский клуб планирует арендовать Гудмундссона с обязанностью выкупа, а также рассматривает вариант включить в сделку юного Карбони.

Кроме этого, Интер должен расчистить место для Альберта. Лаутаро и Тюрам сформировали лучшую в Европе пару форвардов, однако их дублеры – Алексис и Арнаутович – тотально разочаровали. Чилийцу точно не дадут новый контракт, а с австрийцем, как и с Корреа, попытаются попрощаться.

Итальянская пресса обыгрывает фамилию (точнее патроним) Гудмунссона – Гуд с исландского Бог. Альберт сейчас в невероятной форме. В четверг он хет-триком прибил Израиль в плей-офф квалификации на Евро-2024, а во вторник, 26 марта, станет соперником Украины в битве за чемпионат Европы.

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