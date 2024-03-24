Форвард Дженоа та збірної Ісландії Альберт Гудмундссон готується до переходу в топ-клуб після завершення сезону.

Гудмундссон дав зелене світло для трансферу в Інтер, повідомляє Gazzetta dello Sport. На форварда також претендують Тоттенхем і Ювентус, але Альберт хоче продовжити кар'єру в складі фіналістів ЛЧ-2022/23. Дженоа оцінює Гудмундссона в 30 мільйонів євро.

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Інтер також мріє про підписання ісландця, який в цьому сезоні забив 12 голів за Дженоа. Однак фінансові проблеми змушують шукати хитрі схеми. Міланський клуб планує орендувати Гудмундссона з обов'язком викупу, а також розглядає варіант включити в угоду юного Карбоні.

Окрім цього, Інтер мусить розчистити місце для Альберта. Лаутаро та Тюрам сформували найкращу в Європі пару форвардів, однак їхні дублери – Алексіс і Арнаутовіч – тотально розчарували. Чилійцю точно не дадуть новий контракт, а з австрійцем, як і з Корреа, спробують попрощатися.

Італійська преса обігрує прізвище (точніше патронім) Гудмунссона – Гуд з ісландської Бог. Альберт зараз у неймовірній формі. У четвер він хет-триком прибив Ізраїль у плей-офф кваліфікації на Євро-2024, а у вівторок, 26 березня, стане суперником України в битві за чемпіонат Європи.

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