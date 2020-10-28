Боруссия острее атаковала и открыла счет в первом тайме, когда Плеа заметил свободного Тюрама в штрафной, а тот расстрелял ворота Куртуа. А в начале второй половины после подачи Ляйнера и удара Плеа Маркус оформил дубль.

Боруссия М – Реал: Бензема повторил невероятное достижение Месси и Гиггза – даже Роналду такого не делал

Немцы продолжали остро контратаковать, а Реал большими силами пошел вперед. На 87 минуте после подачи со штрафного Каземиро сбросил на Бензема, который ударом в падении сократил отставание. В компенсированное время Реал забил в похожей манере: после навеса Рамос головой сбросил на Каземиро, а тот установил окончательный счет.

Таким образом, Боруссия М набрала 2 очка после 2 туров и разделяет 2-3 места с Интером, а Реал остался последним в группе B с 1 пунктом в активе, где, напомним, лидирует Шахтер с 4 зачетными баллами.

Боруссия М – Реал: "жеребцы" – на одном уровне с Шахтером, слабая защита немцев и чемпионский характер "бланкос"