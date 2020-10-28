Нападающий мадридского Реала Карим Бензема продолжает закрывать рот всем критикам своей результативной игрой. Француз начал камбэк "сливочных" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии Мёнхенгладбах (2:2).

Центрфорвард забил в 16-м розыгрыше ЛЧ подряд, сообщает Gracenote Live.

Мюллер поднялся в топ-6 гвардейцев Баварии в истории

Бензема, начавший карьеру в Лионе, лишь третий исполнитель в истории турнира, которому покорилось это достижение. Пионером был легендарный вингер Манчестер Юнайтед Райан Гиггз. Недавно нападающий Барселоны Лионель Месси повторил исторический рекорд валлийца по количеству голевых сезонов в Лиге чемпионов.

К слову, гол Бензема начал камбэк мадридцев в поединке с "жеребцами". Француз забил на 87-й минуте, а на 90+3-й бразилец Каземиро спас для Реала ничью.

Реал в компенсированное время спас ничью с Боруссией М – Каземиро оформил камбэк с 0:2