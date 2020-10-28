Борусія гостріше атакувала та відкрила рахунок у першому таймі, коли Плеа помітив вільного Тюрама у штрафному, а той розстріляв ворота Куртуа. А на початку другої половини після подачі Ляйнера та удару Плеа Маркус оформив дубль.

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Німці продовжували гостро контратакувати, а Реал великими силами пішов уперед. На 87 хвилині після подачі зі штрафного Каземіро скинув на Бензема, який ударом у падінні скоротив відставання. У компенсований час Реал забив у схожій манері: після навісу Рамос головою скинув на Каземіро, а той встановив остаточний рахунок.

Таким чином, Борусія М набрала 2 очки після 2 турів та поділяє 2-3 місця з Інтером, а Реал залишився останнім у групі B з 1 пунктом в активі, де, нагадаємо, лідирує Шахтар з 4 заліковими балами.

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