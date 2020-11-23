Тренерский штаб Шахтера не будет иметь кадровых проблем перед поединком с Боруссией М.

Все футболисты Шахтера сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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В общую группу уже могут вернуться голкипер Анатолий Трубин, защитник Валерий Бондарь, хавбек Марлос, а также полузащитник Виктор Коваленко. 24 ноября "горняки" вылетят в Германию, где на следующий день проведут поединок с Боруссией М.

После трех туров ЛЧ Шахтер расположился на втором месте в своем квартете, уступая именно Боруссии один зачетный балл.

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