"Мы хотим победить на своем поле. Боруссия в Украине показала очень хороший футбол. Завтра будет другая игра, но мы хотим обыграть Шахтер. Знаем о проблемах с пропущенными голами в конце матчей. Работаем над этим, стараемся решить этот.

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Мы на первом месте в группе, мы это заслужили. Но группа очень тяжелая, надо приложить много усилий, чтобы пройти в плей-офф. Мы гордимся собой, ведь можем играть против сильнейших оппонентов. Как по игре, так и по ментальности. Очень хотим выйти из этой группы.

Для меня главное – играть, хорошо проявлять себя в атаке, ассистировать и забивать. У нас хорошая конкуренция в передней линии, многие игроки способны создавать моменты. Мы не зависим от какого-то конкретного игрока, и это замечательно.

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Мы еще не привыкли играть при пустых трибунах, но благодарны, что хоть можем играть вообще. Нужно лучше себя проявить, создать ряд моментов, забить гол и победить. Отсутствие болельщиков не должно повлиять на самоотдачу.

Я общался несколько месяцев назад с Йоахимом Лёвом. Сейчас контакта нет. В сборной Германии много молодых исполнителей. Я считаю, что им нужно дать шанс. Сейчас все мечтают поехать на Евро-2020. У сборной и без меня все прекрасно", – сказал Штіндль.

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