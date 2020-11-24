"Ми хочемо перемогти на власному полі. Борусія в Україні показала дуже хороший футбол. Завтра буде інша гра, але ми хочемо обіграти Шахтар. Знаємо про проблеми з пропущеними голами в кінці матчів. Працюємо над цим, намагаємося вирішити це.

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Ми на першому місці в групі, ми це заслужили. Але група дуже важка, треба докласти ще багато зусиль, щоб пройти в плей-офф. Ми пишаємося собою, адже можемо грати проти найсильніших опонентів. Як по грі, так і по ментальності. Дуже хочемо вийти з цієї групи.

Для мене головне – грати, добре проявляти себе в атаці, асистувати та забивати. В нас хороша конкуренція в передній лінії, багато гравців здатні створювати моменти. Ми не залежні від якогось конкретного гравця, і це чудово.

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Ми досі не звикли грати за порожніх трибун, але вдячні, що хоч можемо грати взагалі. Потрібно якнайкраще себе проявити, створити низку моментів, забити голи та перемогти. Відсутність вболівальників не повинна вплинути на самовіддачу.

Я спілкувався кілька місяців тому з Йоахімом Льовом. Зараз контакту немає. У збірній Німеччини багато молодих виконавців. Я вважаю, що їм потрібно дати шанс. Зараз всі мріють поїхати на Євро-2020. У збірній і без мене все чудово", – сказав Штіндль.

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