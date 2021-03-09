Севилья встречается с дортмундской Боруссией в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Боруссия Д – Севилья стартует в 22:00 по Киеву. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Боруссия неожиданно привезла из Испании победу и стала фаворитом на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако у Севильи остаются хорошие шансы на камбэк. Лазарет андалусийцев по сравнению с первым матчем опустел, тогда как Дортмунд сегодня вынужден играть без четырех основных исполнителей: Санчо, Геррейро, Аканджи и Рейна не успели восстановиться. Хулен Лопетеги удивил, не поставив в основу Ракитича – вместо него выходит Оскар.

Стартовые составы команд

Боруссия Д: Хитц – Морей, Джан, Хуммельс, Шульц – Беллингем, Дауд, Дилэйни – Ройс, Азар – Холанд.

Запасные: Бурки, Дрляча, Загаду, Мукоко, Брандт, Рейньер, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Кнауфф, Рашль.

Севилья: Буну – Навас, Кунде, Карлос, Акунья – Хордан, Фернандо, Оскар – Сусо, Эн-Несири, Окампос.

Запасные: Вацлик, Пастор, Серхи Гомес, Рекик, Гудель, де Йонг, Ракитич, Мунир, Эскудеро, Торрес, Ромеро, Папу Гомес.

Боруссия Д – Севилья: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов