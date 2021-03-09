Боруссия Дортмунд – Севилья

9 марта, 22:00. Дортмунд, Вестфаленштадион

Главный арбитр: Джюнейт Чакир (Турция)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Боруссия неожиданно привезла из Испании победу и стала фаворитом на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Севилья не справилась с Холандом. Эрлинг оформил тогда дубль + ассист и нарвался на сравнение с Мбаппе. Время покажет, кто из них станет героем поколения, однако важно то, что норвежец уже сейчас не устает тянуть Дортмунд на собственных плечах.

Успех на Рамон Санчес Писхуан стал поворотным моментом для Боруссии под руководством Эдина Терзича. До того команда демонстрировала бледный футбол без нормальной структуры и слаженности. После того игроки получили положительный заряд, поверили в тренера и выдали серию уверенных сухих побед.

Оборвалась она в этот уик-энд поражением от Баварии, но даже в Классикере "шмели" выглядели прилично. И это при том, что играть пришлось без креативных лидеров. Санчо не поможет и против Севильи, Геррейро и Рейна, скорее всего, тоже. Единственная радость в Дортмунде – повреждение Холанда оказалось не страшным.

Севилья наоборот получила усиление по сравнению с первым матчем. Вернулись из лазарета Акунья и Окампос – андалусийские фланги станут еще мощнее. Правда, последние результаты Севильи не внушают оптимизма. 4 поражения в пяти матчах – худший отрезок Хулена Лопетеги. Из Кубка Испании команда уже вылетела, а теперь рискует повторить судьбу в ЛЧ и выпасть из топ-4 Примеры.

Минимальный проигрыш в первом матче с Дортмундом (2:3) оставляет неплохие шансы на камбэк, но малорезультативная победа в один мяч Севилью не устроит. Хулену Лопетеги нужно раскрывать игру – несмотря на то, что сила его команды в другом. Все козыри на руках у Боруссии. Главные задачи: не сесть с первых минут в глубокую оборону и надежно отзащищаться на стандартах.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Хитц – Менье, Джан, Хуммельс, Шульц – Беллингем, Дауд, Дилэйни – Ройс, Азар – Холанд.

Севилья: Буну – Навас, Кунде, Карлос, Акунья – Хордан, Фернандо, Ракитич – Сусо, Эн-Несири, Окампос.

Не сыграют: Санчо, Витсель, Шмельцер – Видаль

Под вопросом: Геррейро, Рейна

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекеры не видят Севилью в четвертьфинале. Проход андалусийцев оценивают коэффициентом 6, а на итоговый успех Боруссии дают 1.15. Даже в отдельно взятом матче гости не считаются фаворитом. Зато в гол Эрлинга Холанда специалисты верят – коэффициент 1.75.

Предлагаем поставить на "обе забьют" за 1.5. Севилья вынуждена сразу проявлять агрессию, а дортмундская оборона далеко не безгрешна. Боруссия в то же время получит удобный сценарий для контратак – Холанд должен реализовать один из своих шансов.

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