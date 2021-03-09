Севілья зустрічається з дортмундською Борусією в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борусія Д – Севілья стартує о 22:00 за Києвом. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Борусія несподівано привезла з Іспанії перемогу та стала фаворитом на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Однак у Севільї залишаються хороші шанси на камбек. Лазарет андалусійців у порівнянні з першим матчем опустів, тоді як Дортмунд сьогодні змушений грати без чотирьох основних виконавців: Санчо, Геррейро, Аканджі та Рейна не встигли відновитися. Хулен Лопетегі здивував, не поставивши в основу Ракітіча – замість нього виходить Оскар.

Стартові склади команд

Борусія Д: Хітц – Морей, Джан, Хуммельс, Шульц – Беллінгем, Дауд, Ділейні – Ройс, Азар – Холанд.

Запасні: Буркі, Дрляча, Загаду, Мукоко, Брандт, Рейньєр, Меньє, Піщек, Тіггес, Пасслак, Кнауфф, Рашль.

Севілья: Буну – Навас, Кунде, Карлос, Акунья – Хордан, Фернандо, Оскар – Сусо, Ен-Несірі, Окампос.

Запасні: Вацлік, Пастор, Серхі Гомес, Рекік, Гудель, де Йонг, Ракітіч, Мунір, Ескудеро, Торрес, Ромеро, Папу Гомес.

Борусія Д – Севілья: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів