Боруссия Д – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия в рамках матча Лиги чемпионов принимает Интер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – на "Футбол 24".
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Боруссия Д – Интер начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит на "Футбол 24".
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Стартовые составы
Боруссия Д: Бюрки – Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц – Витсель, Вайгль – Санчо, Брандт, Азар – Гётце
Запасные: Ешлягель, Загаду, Дилэйни, Дауд, Алькасер, Геррейру, Пищек
Интер: Ханданович – Годин, Де Врей, Шкриньяр – Кадрева, Весино, Брозович, Барелла, Бираги – Лукаку, Мартинес
Запасные: Паделли, Сенси, Политано, Лазаро, Валеро, Эспозито, Бастони
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