Реал приготовил за Санчо больше 100 млн евро

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может паковать чемоданы в Мадрид.

Реал восстановил интерес к услугам Джейдона Санчо и уже летом попытается приобрести атакующего хавбека, сообщает Daily Mail.

Боруссия Д нашла замену Санчо в Испании – "шмели" уже не надеются удержать англичанина

Боруссия Д уже смирилась с потенциальной потерей игрока, но не намерена отпускать своего таланта дешевле 116 млн евро. Мадридцы считают такую цену справедливой и готовы раскошелиться ради подписания Джейдона.

Действующий контракт 19-летнего англичанина с "шмелями" действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Санчо провел 8 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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