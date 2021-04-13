"Мы ждем этого матча, мы еще ничего себе не гарантировали. В первом поединке мы добились хорошего результата, а теперь постараемся победить снова.

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Нам следует придерживаться своего плана. Не имеет значения, что произошло в первой игре. Надо выйти и сыграть как можно лучше, дать сопернику понять, что мы приехали вовсе не защищать свой успех в первом матче. Мы хотим навязать Боруссии свою игру и победить.

Мы стали первыми, кто обеспечил себе участие в Лиге чемпионов-2021/22. Следовательно, примем участие в турнире в 11-й раз к ряду. Никому из представителей АПЛ ранее такое не удавалось. Это прекрасно", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

К слову, первая встреча 1/4 финала ЛЧ между Боруссией и Манчестер Сити завершилась минимальной победой "горожан" (2:1). Ответный матч состоится уже завтра, 14 апреля, начало в 22:00.

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