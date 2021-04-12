Барселона возглавила рейтинг самых дорогих клубов по версии Forbes – Манчестер Сити не попал в топ-5
Реал обошел Барселону в таблице Ла Лиги, но в списке самых богатых ситуация противоположная.
Барселона оценивается в 4,76 млрд долларов по версии издания Forbes. Это самый высокий показатель среди футбольных клубов.
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Мадридский Реал наступает на пятки каталонцам с ценником в 4,75 млрд, а замыкает тройку действующий триумфатор Лиги чемпионов – Бавария (4,21 млрд).
Топ-10 клубов по версии Forbes:
1. Барселона – $ 4,76 млрд
2. Реал – 4,75 млрд
3. Бавария – 4,21 млрд
4. Манчестер Юнайтед – 4,2 млрд
5. Ливерпуль – 4,1 млрд
6. Манчестер Сити – 4 млрд
7. Челси – 3,2 млрд
8. Арсенал – 2,8 млрд
9. ПСЖ – 2,5 млрд
10. Тоттенхэм – 2,3 млрд
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