"Ми чекаємо цього матчу, ми ще нічого собі не гарантували. У першому поєдинку ми досягли непоганого результату, а тепер постараємося перемогти знову.

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Нам слід дотримуватися свого плану. Не має значення, що відбулося в першій грі. Треба вийти і зіграти якомога краще, дати супернику зрозуміти, що ми приїхали зовсім не захищати свій успіх у першому матчі. Ми хочемо нав'язати Борусії свою гру і перемогти.

Ми вже стали першою командою, яка отримала право грати в ЛЧ-2021/22. Таким чином, ми будемо грати в ЛЧ 11 років поспіль. Цього не вдавалося жодному клубу АПЛ, фантастика", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

До слова, перша зустріч 1/4 фіналу ЛЧ між Борусією та Манчестер Сіті завершилася мінімальною перемогою "містян" (2:1). Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 14 квітня, початок о 22:00.

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