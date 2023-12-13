"Сыграли очень хорошо, мы это вполне заслужили. Показали всем, и в первую очередь себе, что мы верили до конца, боролись за этот клуб и за болельщиков.

Сухой лист Ди Марии, сэйвы Трубина и победный гол пяткой в видеообзоре матча Зальцбург – Бенфика – 1:3

К сожалению, нам не удалось продолжить выступать в Лиге чемпионов, но у нас есть Лига Европы. Теперь мы должны сосредоточиться на нашем чемпионате и продолжать работать.

Секрет был в вере? Конечно. Без веры ничего не достигнешь. Мы верили и боролись до конца. Лига Европы? Сейчас мы полностью сконцентрированы на чемпионате", – цитирует Ojogo украинского голкипера.

По итогам группового раунда Бенфика не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. "Орлы" сыграют в Лиге Европы.

Напомним, что Анатолий Трубин присоединился к португальскому клубу летом текущего года. Украинский голкипер сыграл в 17 матчах за Бенфику, сумев сохранить в шести играх свои ворота "сухими".

Сейвы Трубина помогли Бенфике спасти евровесну – шедевр Ди Марии и пятка Кабрала оставили Зальцбург без ЛЕ