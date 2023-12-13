"Зіграли дуже добре, ми це цілком заслужили. Показали всім, і в першу чергу собі, що ми вірили до кінця, боролися за цей клуб і за вболівальників.

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На жаль, нам не вдалося продовжити виступати в Лізі чемпіонів, але у нас є Ліга Європи. Тепер ми маємо зосередитися на нашому чемпіонаті й продовжувати працювати.

Секрет був у вірі? Звичайно. Без віри нічого не досягнеш. Ми вірили й боролися до кінця. Ліга Європи? Зараз ми повністю сконцентровані на чемпіонаті", – цитує Ojogo українського голкіпера.

За підсумками групового раунду Бенфіка не змогла пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів. "Орли" зіграють у Лізі Європи.

Нагадаємо, що Анатолій Трубін приєднався до португальського клубу влітку поточного року. Український голкіпер зіграв у 17 матчах за Бенфіку, зумівши зберегти у шести іграх свої ворота "сухими".

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