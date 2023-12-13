Во вторник, 13 декабря, Бенфика сумела отомстить Зальцбургу за поражение в матче первого круга, и отобрала у австрийцев путёвку в Лигу Европы (3:1).

В матче 6-го тура группового этапа ЛЧ команду Анатолия Трубина устраивала только победа минимум с разницей в два мяча. И Бенфика добыла её в блестящем стиле – Анхель Ди Мария открыл счёт прямым ударом с углового, а Артур Кабрал забил решающий для "орлов" третий мяч в компенсированное ко второму тайму время. И как! Пяткой.

Сейвы Трубина помогли Бенфике спасти евровесну – шедевр Ди Марии и пятка Кабрала оставили Зальцбург без ЛЕ

Буквально несколько недель назад Кабрал продемонстрировал болельщикам Бенфики средний палец за постоянный свист и критику в свой адрес. После победы над Зальцбургом главный тренер команды Рогер Шмидт отметил, что именно Артур был идеальным кандидатом на статус героя встречи.

Таким образом, Бенфика сравнялась с Зальцбургом по очкам и вышла в паритет по личным встречам. Определяющим фактором при распределении мест в турнирной таблице стало количество забитых мячей – 11 против 8 в пользу Бенфики. Три решающих гола "орлы" забили именно в Зальцбурге.