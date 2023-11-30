"Очень счастлив вернуться. Скучал по команде. Этот месяц был довольно сложным для меня: 24 часа в сутки тренировался, делал все, чтобы вернуться как можно быстрее. Хочу поблагодарить всех, кто занимался моим восстановлением, кто со мной "носился", кто меня лечил и делал все для меня, я это очень ценю.

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Относительно матча с Антверпеном, то мы очень счастливы выиграть и гарантировать себе место в Лиге Европы, но это не максимальная цель. Знаем нашу следующую цель и будем идти к ней. Надеюсь, все получится. Мы выиграли несмотря на то, что поле было плохого качества, но проявили характер, и все сложилось как надо.

План на игру заключался в том, чтобы всегда контролировать мяч и игру. Но поле действительно было очень тяжелое, все понимали, что лишний раз не следует рисковать, ведь красивый футбол – это красивый футбол, а результат нужен. Поэтому в некоторых моментах мы не усложняли и играли надежнее и проще. В целом, результат есть, поэтому все хорошо", – цитирует Бондаренко официальный сайт "горняков".

Напомним, Артем в матче с Антверпеном вышел на замену на последние 20 минут и помог команде гарантировать себе евровесну.

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