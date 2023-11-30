"Дуже щасливий повернутися. Сумував за командою. Цей місяць був доволі складним для мене: 24 години на добу тренувався, робив усе, щоб повернутися якнайшвидше. Хочу подякувати всім, хто займався моїм відновленням, хто зі мною "носився", хто мене лікував і робив усе для мене, я це дуже ціную.

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Щодо матчу з Антверпеном, то ми дуже щасливі виграти й гарантувати собі місце в Лізі Європи, але це не максимальна ціль. Знаємо нашу наступну мету і будемо йти до неї. Сподіваюся, усе вийде. Ми виграли попри те, що поле було поганої якості, але проявили характер, і все склалося як треба.

План на гру полягав у тому, щоб завжди контролювати м'яч та гру. Але поле дійсно було дуже важке, усі розуміли, що зайвий раз не слід ризикувати, адже красивий футбол – це красивий футбол, а результат потрібен. Тому в деяких моментах ми не ускладнювали і грали надійніше та простіше. Загалом, результат є, тому все добре", – цитує Бондаренка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Артем у матчі з Антверпеном вийшов на заміну на останні 20 хвилин і допоміг команді гарантувати собі євровесну.

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