"Лично мне очень хотелось бы сыграть с Барселоной и Ливерпулем. Интересно проверить себя с такими соперниками, лучшими в футбольном мире.

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Хотя в первой корзине такие команды, что, в целом, конечно, не хочется на них попадать. Еще, если не ошибаюсь, в третьей корзине есть Интер. Его особенно не хочется", – сказал Бондарь в комментарии официальному сайту Шахтера.

Напомним, в полуфинале прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы "горняки" были разгромлены и выбиты из турнира именно Интером (5:0). Своих соперников в групповом раунде самого престижного еврокубка Шахтер, как и Динамо, узнает уже сегодня, 1 октября. Начало жеребьевки – в 18:00 по киевскому времени.

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