"Для меня самое важное, что Динамо попало в Лигу чемпионов. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что за команду стыдно не будет. Вспомнились, конечно, матчи с Челси, когда я краснел после этих игр.

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Но сейчас Динамо сделало огромный шаг. Думаю, что даже в играх с топовыми соперниками за Динамо стыдно не будет. Это будет огромный опыт для молодых пацанов и нереальные эмоции.

Относительно соперников... Мне хочется, чтобы Ференцварош и Динамо были в разных группах. Хочется в соперники Реал или Баварию. Молодые пацаны, которые смотрели Лигу чемпионов по телевизору, смогут в ней сыграть. И хочется, чтобы была надежда выйти из группы. Мне как болельщику хочется, чтобы Динамо попались сильные команды", – сказал Морозюк в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, Динамо и Шахтер узнают своих соперников в групповом раунде самого престижного еврокубка уже сегодня, 1 октября. Начало жеребьевки – в 18:00 по киевскому времени.

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