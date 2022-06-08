Команда Александра Петракова в выездном поединке Лиги наций получит солидную поддержку от своих поклонников.

На трибунах стадиона Авива сегодня ожидается 33-35 тысяч местных фанатов и еще 3,5 тысячи поклонников "сине-желтых", информирует пресс-служба УАФ .

Украина определилась с формой на стартовый матч Лиги наций против Ирландии

Три тысячи бесплатных билетов предоставила Футбольная ассоциация Ирландии, их распространили среди украинской общины, в том числе и беженцев (их с начала войны приехало более 33 тысяч). Еще 500 пропусков было реализовано как домашняя квота УАФ. Наши болельщики разместятся на северной трибуне.

На проигранном поединке отбора на ЧМ находились две тысячи украинцев, а победную встречу с Шотландией посетили около трех тысяч.

Напомним, матч стартует уже в 21:45. Это первый поединок команды Александра Петракова в Лиге наций 2022/23, в то же время Ирландия уже сыграла один тур и уступила Армении .