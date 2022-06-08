Национальные команды Ирландии и Украины выбрали цвета, в которых выступят в поединке второго тура нового сезона ЛН.

Перед поединком состоялось традиционное совещание с участием представителей обеих национальных команд и официальных лиц матча, сообщает официальный сайт УАФ .

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На мероприятии было определено, в каких комплектах формы будут играть Украина и Ирландия. Наша сборная сегодня наденет желтую экипировку, а островяне проведут встречу в зеленых футболках.

Отметим, что матч стартует сегодня, 8 июня, в 21:45. Это первый поединок команды Александра Петракова в Лиге наций 2022/23, в то же время ирландцы уже сыграли один тур и уступили Армении .