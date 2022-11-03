Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко стал лучшим игроком команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с РБ Лейпциг по версиям порталов WhoScored и SofaScore.

Шахтер – РБ Лейпциг: УЕФА выбрал лучшего игрока матча Лиги чемпионов

33-летний хавбек провел на поле весь матч и получил за свою игру оценки 6,2 и 6,5 соответственно. На вторую строчку по эффективности WhoScored поставил Анатолия Трубина, а SofaScore – Лассину Траоре, Артема Бондаренко и Валерия Бондаря. Интересно, что худшим игроком матча по версии SofaScore стал Михаил Мудрик (5,5), другой портал на последнюю строчку поставил Богдана Михайличенко (5,4).

Лучшим игроком поединка определили Кристофера Нкунку – 8,6 и 8,5 балла соответственно.

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