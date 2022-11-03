"Всім хотілося б грати у Лізі чемпіонів, але, на жаль, такий результат. Суперник скористався нашими помилками, переміг, тому готуватимемось далі. Зараз всі думки про чемпіонат України – дуже складний період буде. Нема часу сумувати, щось думати. Потрібно далі продовжувати. Це життя, це футбол.

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Йовічевіч, коли ми стояли у колі казав, що ми – команда, коли виграємо, і ще більше – коли програємо. Що таке також буває, і що саме у скрутні часи стає зрозуміло, яка ми команда. Коли перемагаєш – все класно, у всіх добрий настрій, але зараз дуже болючий програш. Потрібно швидко згуртуватись і ставати на переможний шлях.

Чи було таке, що у цій грі не повірили в себе? Ні, такого не було. Навіщо тоді виходити на матч Ліги чемпіонів? Звісно, перший гол був необов'язковим, але після м'яча ми трішки переломили – були агресивніші, більше ризикували, тому що відступати було нікуди. Після голу почали створювати моменти. Можливо, не було ударів у площину, але моменти були", – цитує Трубіна Tribuna.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" посіли у своєму квартеті третю сходинку і продовжать виступи у другому за силою єврокубку.

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