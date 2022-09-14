В машине в тот момент находилась жена и двое сыновей наставника "драконов".

Инцидент случился, когда главный тренер Порту Сержиу Консейсау покидал стадион Драгау после тяжелого поражения португальского клуба (0:4) от Брюгге в Лиге чемпионов. Об этом сообщает издание Record.

Порту – Брюгге – 0:4 – видео голов и обзор поединка

Согласно источнику, болельщики разбили окна автомобиля и оскорбили пассажиров, но физического вреда не причинили.

В среду утром Порту в официальном заявлении осудил этот акт варварства.

Напомним, что Сержиу Консейсау тренирует Порту шестой сезон подряд. После шести туров в чемпионате Португалии "драконы" занимают третье место в турнирной таблице, а в групповом этапе Лиги чемпионов команда проиграла два стартовых матча – Атлетико и Брюгге.

Ливерпуль выгрыз победу над Аяксом в ЛЧ, форварды Брюгге чудо-разгромом Порту закрывают Яремчуку путь в основу