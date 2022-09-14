У машині на той момент перебувала дружина та двоє синів наставника "драконів".

Інцидент трапився, коли головний тренер Порту Сержіу Консейсау залишав стадіон Драгау після тяжкої поразки португальського клубу (0:4) від Брюгге у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє видання Record.

Порту – Брюгге – 0:4 – відео голів та огляд поєдинку

Повідомляється, що уболівальники розбили вікна автомобіля та образили пасажирів, але фізичної шкоди не завдали.

У середу вранці Порту в офіційній заяві засудив цей акт варварства.

Нагадаємо, що Сержіу Консейсау тренує Порту шостий сезон поспіль. Після шести турів у чемпіонаті Португалії "дракони" посідають третє місце у турнірній таблиці, а у груповому етапі Ліги чемпіонів команда програла два стартові матчі – Атлетіко та Брюгге.

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