Вболівальники Порту закидали камінням автомобіль тренера команди
У машині на той момент перебувала дружина та двоє синів наставника "драконів".
Інцидент трапився, коли головний тренер Порту Сержіу Консейсау залишав стадіон Драгау після тяжкої поразки португальського клубу (0:4) від Брюгге у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє видання Record.
Порту – Брюгге – 0:4 – відео голів та огляд поєдинку
Повідомляється, що уболівальники розбили вікна автомобіля та образили пасажирів, але фізичної шкоди не завдали.
У середу вранці Порту в офіційній заяві засудив цей акт варварства.
Нагадаємо, що Сержіу Консейсау тренує Порту шостий сезон поспіль. Після шести турів у чемпіонаті Португалії "дракони" посідають третє місце у турнірній таблиці, а у груповому етапі Ліги чемпіонів команда програла два стартові матчі – Атлетіко та Брюгге.
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