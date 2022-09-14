Порту – Брюгге – 0:4 – видео голов и обзор поединка
09:51 - Читати українською
Брюгге неожиданно разгромил Порту в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ, а украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь приобщились к победе. Смотрите видео голов и обзор матча Порту – Брюгге на Футбол 24.
завершено
Ферран Жутгла 15’
Камаль Сова 47’
Антонио Нуса 89’
15’ Ферран Жутгла
47’ Камаль Сова
89’ Антонио Нуса
Брюгге вышел вперед на 15 минуте – Жутгла реализовал пенальти, который сам и заработал. А на старте второго тайма воспитанник Барселоны ассистировал Сова, удачно оттеснив защитников.
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Сков Ольсен сделал преимущество бельгийцев разгромным, а после выхода на поле Яремчука и Соболя окончательный счет установил Нуса. 0:4, и Брюгге возглавляет группу B, имея 6 очков после 2 туров.
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