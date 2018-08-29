Бойко: Динамо не выполнило задачу

Голкипер Динамо Денис Бойко поделился впечатлениями после матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против Аякса.

"Нам было нужно больше атаковать, а мы раскрывались, и соперник играл на контратаках. Так получилось, что они создали больше моментов. Мы не выполнили задачу. Комментировать нечего.

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Пенальти? Мне сложно говорить. Считаю, что в Лиге чемпионов другая квалификация судей, которые не смотрят на названия команд. Если был фол, они будут ставить пенальти или штрафной. Вроде одиннадцатиметровый был. Игрока Аякса потянули за футболку. Наши ребята особо не протестовали

У нас была установка тренера, которую мы выполняли в начале матча – прессинговать, подавать в штрафную, играть через фланги, а потом... Не знаю. Вы сами все видели. Что-то пошло не по нашему сценарию, а в Аякса опытная команда, которая играет в свой футбол и не смотрит на соперника.

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Сколько было ударов по воротам? Был тяжелый матч. Не имеет значения, сколько раз игроки Аякса попадали в штанги или перекладины. Мы не вышли в групповой этап Лиги чемпионов и не выполнили задание.

Что сказал тренер после игры? Давайте, это останется в раздевалке. У нас хороший коллектив, все ребята все понимают. Будем двигаться дальше и сделаем выводы из этой неудачи. Каждый из нас должен стать сильнее и опытнее", – цитирует Бойко Динамомания.