Бойко: Динамо не виконало завдання

Голкіпер Динамо Денис Бойко поділився враженнями після матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Нам було потрібно більше атакувати, а ми розкривалися, і суперник грав на контратаках. Так вийшло, що вони створили більше моментів. Ми не виконали завдання. Коментувати нічого.

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Пенальті? Мені складно говорити. Вважаю, що в Лізі чемпіонів інша кваліфікація суддів, і вони не дивляться на назви команд. Якщо був фол, вони будуть ставити пенальті або штрафний. Начебто одинадцятиметровий був. Гравця Аякса потягнули за футболку. Наші хлопці особливо не протестували

У нас була установка тренера, яку ми виконували на початку матчу – пресингувати, подавати у штрафний майданчик, грати через фланги, а потім... Не знаю. Ви самі все бачили. Щось пішло не за нашим сценарієм, а у Аякса досвідчена команда, яка грає в свій футбол і не дивиться на суперника.

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Скільки було ударів по воротах? Був важкий матч. Не має значення, скільки разів гравці Аякса потрапляли в штанги або поперечину. Ми не вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів і не виконали завдання.

Що сказав тренер після гри? Давайте, це залишиться в роздягальні. У нас хороший колектив, всі хлопці все розуміють. Будемо рухатися далі і зробимо висновки з цієї невдачі. Кожен з нас повинен стати сильнішим і досвідченішим", – цитує Бойка Динамоманія.