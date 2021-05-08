Бельгия. Группа 2, 2 тур

Стандард – Гент – 2:1

Голы: Амалла, 61, Баликвиша, 77 – Безус, 8

Яремчук помирился с руководством Гента – трансфер в другой клуб стал необязательным

Команды попали в Группу 2, которая борется за попадание в Лигу конференций. В первом туре Стандард с треском проиграл Остенде (2:6), а Гент спасся от поражения с Мехеленом. Отчетную встречу лучше начали гости, которые уже на 8-й минуте провели роскошную результативную атаку. Голом отметился украинский легионер Роман Безус.

После перерыва ситуация кардинально изменилась. Хозяева завладели инициативой и закономерно забили два мяча. Гент имел шанс оперативно отыграться, но в очередной раз в нынешнем сезоне не использовал пенальти. Опять промахнулся Одиджа-Офо.

Это поражение подвинуло "буйволов" на третье место квартета и дает шанс Остенде завтра оформить шестиочковый отрыв от преследователей.

Втратив сім'ю і 5 млн доларів: як живе знаменитий форвард, який замість здійснення мрії опинився прикутим до ліжка

Видео гола Безуса: