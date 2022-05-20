Полузащитник Гента Роман Безус готовится к завершающей игре в составе клуба.

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"Пора сказать прощай "буйволам" (прозвище Гента – прим. Футбол 24). Увидимся завтра", – написал Безус в Instagram.

Полузащитник присоединился к Генту в январе 2019 года. Роман провел за "буйволов" 119 матчей, в которых оформил 18 голов и 18 ассистов.

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