Безус подтвердил прощание с Гентом – завтра последняя игра
21:59 - Читати українською
Полузащитник Гента Роман Безус готовится к завершающей игре в составе клуба.
Украинец анонсировал свое прощание в завтрашней игре чемпионата Бельгии против Шарлеруа.
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"Пора сказать прощай "буйволам" (прозвище Гента – прим. Футбол 24). Увидимся завтра", – написал Безус в Instagram.
Полузащитник присоединился к Генту в январе 2019 года. Роман провел за "буйволов" 119 матчей, в которых оформил 18 голов и 18 ассистов.
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