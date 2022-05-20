Обновленное соглашение украинца рассчитано до лета 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

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В январе Коноплянка расторг контракт с Шахтером и договорился с Краковией о выступлениях до конца сезона. 32-летний хавбек провел за "полосатых" 9 матчей, но результативными действиями не отличался. Впрочем, это не остановило поляков от активации пункта годового продления контракта.

Добавим, что Краковия идет на седьмой строчке Экстраклясы и потеряла все шансы пробиться в еврокубки.

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