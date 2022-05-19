Ярмоленко имеет несколько предложений продолжения карьеры после Вест Хэма – СМИ раскрыл информацию об интересе Севильи
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко пользуется спросом несмотря на не самый успешный период карьеры в Вест Хэме.
Завершение контракта Ярмоленко с "молотками" активизировало другие клубы в попытках подписать украинца, сообщает ТаТоТаке.
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В услугах Андрея заинтересовались два коллектива из Турции, также есть варианты в других европейских лигах. Кроме того, проявляют интерес и клубы с Ближнего Востока, а именно из Саудовской Аравии и ОАЭ. А вот по Севилье, то андалусский клуб не делал предложения украинцу.
Напомним, Андрей выступает за Вест Хэм с июля 2018 года. Его контракт с лондонцами истекает 30 июня. В текущем сезоне он провел за "молотков" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
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