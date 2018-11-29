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Безудержная радость бразильцев и мотивация от Фонсеки: Шахтер показал атмосферу в раздевалке после матча с Хоффенхаймом

18:43 50 Читати українською
Безудержная радость бразильцев и мотивация от Фонсеки: Шахтер показал атмосферу в раздевалке после матча с Хоффенхаймом
Исмаили – один из героев матча / ФК Шахтер

"Горняки" одержали важнейшую победу над Хоффенхаймом в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Шахтер на последних минутах вырвал победу над Хоффенхаймом благодаря голу Тайсона.

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Официальный канал "горняков" в youtubе опубликовал видео из раздевалки Шахтера после победы над немцами. Алан Патрик и Дентиньо не сдерживали радости. Мораес выглядел очень устало, а наставник Паулу Фонсека призвал команду бороться до конца.

Шахтер решит судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов в очном противостоянии с Лионом 12 декабря. Для попадания в следующий раунд соревнований "горнякам" необходимо побеждать французский клуб.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
2 : 3
Шахтер
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