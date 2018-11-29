Безудержная радость бразильцев и мотивация от Фонсеки: Шахтер показал атмосферу в раздевалке после матча с Хоффенхаймом

"Горняки" одержали важнейшую победу над Хоффенхаймом в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Шахтер на последних минутах вырвал победу над Хоффенхаймом благодаря голу Тайсона.

"Фонсека сильно рискнул, а теперь умывается шампанским": реакция соцсетей на Хоффенхайм – Шахтер

Официальный канал "горняков" в youtubе опубликовал видео из раздевалки Шахтера после победы над немцами. Алан Патрик и Дентиньо не сдерживали радости. Мораес выглядел очень устало, а наставник Паулу Фонсека призвал команду бороться до конца.

Шахтер решит судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов в очном противостоянии с Лионом 12 декабря. Для попадания в следующий раунд соревнований "горнякам" необходимо побеждать французский клуб.