"Фонсека сильно рискнул, а теперь умывается шампанским": реакция соцсетей на Хоффенхайм – Шахтер

Шахтер одержал феерическую победу над Хоффенхаймом в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. От раунда плей-офф дончан разделяет один триумф.

Команда Паулу Фонсеки одержала выездную победу со счетом 3:2. Надежду на весеннюю Лигу чемпионов украинцам подарил Тайсон, который отличился в компенсированное арбитром время. После матча соцсети просто пестрели триумфальными постами.

Хоффенхайм – Шахтер: Фонсека берет пример с Шевченко, поэзия от лучшего игрока дня в ЛЧ и благодарность Зинченко и Ко

"Он рискнул по-крупному. Зато теперь умывается шампанским", – подписал фото рядом с Паулу Фонсекой журналист каналов Футбол 1 / Футбол 2 Игорь Бурбас.

Генеральный директор каналов Футбол 1 / Футбол 2 Александр Денисов также празднует победу дончан: "Это спектакль, это драма", гласил баннер на секторе немецких ультрас в дебюте вечера. И это полностью отражает все, что мы увидели сегодня! Драма для немцев и ярчайший спектакль для всех нас, который заканчивается в пользу Шахтера!".

"Браво, Шахтер! Были за три минуты от потери шансов на продолжение борьбы за выход в плей-офф ЛЧ, но вырвали победу, и теперь финал 2018 года будут играть с Лионом!", – торжествует комментатор каналов Футбол 1 / Футбол 2 Кирилл Круторогов.

"Хоффенхайм – Шахтер – это атака. Давно не видел такого открытого футбола со стадиона", – восхищается игрой журналист программы ПРОФУТБОЛ Роман Бебех.

"Какая игра! Побеждаем Хоффенхайм 3:2 в Лиге чемпионов! Мы – в игре!", –торжествует официальный аккаунт Шахтера в твиттере.

"Шахтер впервые в истории победил немецкого соперника в Лиге чемпионов", – отмечает журналист программы ПРОФУТБОЛ Вадим Скичко.

Лучший бомбардир в истории Первой лиги Сергей Чуйченко поздравляет "горняков" с блестящей победой.

"Наши, донбасские парни в Германии сегодня.



Флаг украинского флота, украинского Донбасса, баннеры в честь парней, которые отдали жизнь ради своей страны



Всех с победой. Хоть какая-то радость за последнее время".

"Это был невероятный матч.Качали друг друга нехило.До рвоты старались победить.Но наши все же лучше.Холодная ярость и крепость духа уложила на лопатки немцев".

Известный аналитический портал Squawka напоминает, кто в основном забивает голы Шахтера в Лиге чемпионов.

Shakhtar's last 22 Champions League goals by country of birth of their goalscorer: Samba in Ukraine. pic.twitter.com/STKdDMmVKl

"Шахтеру нужно побеждать Лион в последнем туре. Вся надежда на морозы, потому как Лион до сих пор ни разу не проиграл в группе, где есть Сити".

"Безумный матч Хоффенхайм – ШД! Там и 5:5 могли сыграть. Хорошо, что не ничья. ШД гроссмейстерски терпел, транжирил, но забил в идеальный момент. Теперь все в их руках. И ногах Марлоса".

Просто фанатский восторг...

WOW WOW WOW



What a game!



Hoffenheim 2:3 Shakhtar



After blowing a 2:0 advantage a late late @taisonfreda7 goal keeps @FCShakhtar_eng's @ChampionsLeague hopes alive! It's down to an all or nothing decider Vs Lyon on MatchDay 6#UCL #FCSD #HoffenheimShakhtar pic.twitter.com/kMw3bdpg4y